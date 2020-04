Oggi ognuno di noi è chiamato a essere un guerriero della luce, nella propria casa, per combattere l’inquietudine dell’attesa e condividere con altri guerrieri la sfida estrema a cui siamo messi di fronte.



Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

La prima esperienza di emergenza l’ho vissuta quando ero responsabile della Comunità di Roccasparvera per giovani con problemi psichiatrici: la sfida era gestire la paura quando un ragazzo tardava a rientrare.

L’angoscia riguardava la sua incolumità, ma anche l’effetto “contagio” che tutto ciò poteva generare: se fosse finita male, anche gli altri ospiti avrebbero sentito la tentazione di imitarlo, cadendo in una spirale di morte.

Le emozioni di quei momenti erano difficili da sopportare e ci serviva leggere il “Manuale del guerriero della luce” di P.Coelho, una sorta di guida per tutti coloro che si trovano a far fronte ad una grande difficoltà che risvegliava la nostra resilienza. Ci scambiavamo frasi come “Il guerriero della luce si concentra sui piccoli miracoli della vita quotidiana” oppure “un guerriero siede intorno al fuoco con i suoi compagni” o ancora “un guerriero della luce non ha certezze ma un cammino da seguire.

Quelle parole ci accompagnavano anche nelle nostre abitazioni, quando tornavamo alla sera e cercavamo un modo per elaborare pensieri e preoccupazioni e ci facevano sentire uniti come gruppo di colleghi.

Anche oggi ognuno di noi è chiamato a essere un guerriero della luce, nella propria casa, per combattere l’inquietudine dell’attesa e condividere con altri guerrieri la sfida estrema a cui siamo messi di fronte.





Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136