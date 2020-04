Bergamo-Orio al Serio, terzo aeroporto d'Italia, come arrivare e dove trovare parcheggio

L'aeroporto di Orio al Serio viene utilizzato principalmente dalla compagnia aerea low cost Ryanair. È il terzo aeroporto in Italia con circa 13 milioni di passeggeri all'anno. Ryanair attualmente copre oltre 50 destinazioni da questo aeroporto. È anche noto con il nome commerciale di Aeroporto Internazionale Caravaggio e si trova nella città di Orio al Serio, a 5 km dal centro di Bergamo e 50 km dal centro di Milano. L'aeroporto ha un grande centro commerciale con negozi, ristoranti e vari servizi. Si entra in questa area dopo aver attraversato i controlli di sicurezza e l'accesso alle porte di imbarco è vicino. Nelle vicinanze dell'aeroporto c'è anche un grande centro commerciale, l'Oriocenter, che si estende su 105.000 metri quadrati e comprende 280 negozi e 14 cinema.Vale la pena sapere che l'aeroporto di Orio al Serio fornisce assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta. In caso di necessità, la richiesta di assistenza deve essere notificata al momento della prenotazione del biglietto, alla compagnia aerea, all'agente di viaggio o all'operatore turistico almeno 48 ore prima dell'orario di partenza del volo. Non ci sono hotel all'interno dell'aeroporto, ma ce ne sono diversi nelle vicinanze. Infatti, se avete un volo in partenza da questo aeroporto, nessun problema, l'opzione migliore per un riposo di qualità sarà quella di trovare una camera d'albergo, ci sono molte opzioni in periferia e anche parcheggi economici se viaggiate con la vostra auto. Non esitate a utilizzare un sito di prenotazione, poiché i prezzi variano a seconda del periodo e del numero di visitatori. Se invece avete un volo di primo mattino e preferite attendere in aeroporto, potrete approfittare di un servizio di ristorazione al bar aperto 24 ore su 24. Dato che l'aeroporto è aperto tutta la notte, è quindi possibile mangiare o passeggiare nei negozi nella zona duty free. Inoltre, c'è anche un servizio di portineria e per pochi euro al giorno vi custodiranno il bagaglio. Orio al Serio è il Terzo aeroporto d’Italia? Ecco come arrivare e dove trovare il miglior parcheggio con TravelCar e i suoi servizi. Se decidete di arrivare all’aeroporto di Bergamo in auto, sappiate che dista soli cinque chilometri dal centro città. Vi basterà seguire le indicazioni stradali che saranno diverse a seconda dalla direzione di provenienza. L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è ben collegato da una fitta rete autostradale e si trova in prossimità dell’autostrada A4 che collega Milano a Venezia. Pertanto, per raggiungere l’aeroporto di Bergamo in auto potrete imboccare la A4 in relazione alla direzione di provenienza e seguirla fino a raggiungere l’uscita di Seriate. Una volta imboccata l’uscita di Seriate, raggiungere l’aeroporto sarà un vero e proprio scherzo. Una volta arrivati, dovrete solo cercare un parcheggio, magari economico, dove poter lasciare la vostra auto durante la vostra assenza. In rete esistono molte piattaforme di riferimento che vi sapranno consigliare i migliori parking vicini all'aeroporto di Bergamo. Ma se non volete perdere troppo tempo in lunghe ricerche andate direttamente sul sito TRAVELCAR.COM e troverete subito ciò che cercate. Evitate ogni forma di stress e prenotate in anticipo il vostro parcheggio e potrete beneficiare di ulteriori sconti. Tutti i parcheggi sono sicuri e affidabili, a lungo termine o per una sosta breve, coperti o scoperti, con servizio navetta e soprattutto con personale presente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Su questa piattaforma potrete confrontare prezzi, disponibilità servizi e molto altro ancora.