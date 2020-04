E-commerce: aumentano le vendite online di materiale elettrico

Il settore del commercio elettronico continua a crescere in Italia, con un aumento del 15% nel 2019 in base ai dati forniti dall’Istat. Si tratta di un vero e proprio boom per la vendita di prodotti online, soprattutto comparando questo risultato con l’incremento di appena lo 0,8% della vendita al dettaglio. Il fenomeno, dunque, è ormai consolidato anche nel nostro Paese: infatti, se fino a qualche anno fa era appannaggio esclusivo dei dispositivi elettronici, attualmente esso si è allargato a tantissimi altri settori merceologici.

Una crescita rilevante, per esempio, si registra per quanto riguarda la vendita online di materiale elettrico, un comparto che si rivolge sia ai privati, interessati ad acquistare prodotti per il fai da te e le riparazioni casalinghe, sia agli specialisti, tra cui piccole imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Per questo motivo, è in aumento anche l’offerta da parte di piattaforme specializzate in grado di offrire un servizio personalizzato e un’ampia scelta di prodotti adeguati ad ogni esigenza.







Cosa controllare prima di acquistare materiale elettrico online

È importante scegliere con attenzione la piattaforma presso la quale comprare il materiale, poiché si tratta di prodotti che richiedono un supporto adeguato, la certificazione degli articoli proposti e un servizio di assistenza pre e post vendita efficiente.

A differenza di altri beni, che non richiedono particolari controlli prima dell’acquisto, quando bisogna comprare materiale elettrico online è indispensabile effettuare una serie di verifiche. Questi prodotti, infatti, devono rispondere a dei precisi criteri tecnici, perciò è fondamentale che siano omologati, dotati di marchio CE e garantiti sia dal produttore che dal rivenditore.

Dopodiché, è importante che sia previsto un servizio di consegna a domicilio in tutta Italia, per ricevere la merce direttamente a casa, presso il magazzino o il luogo di lavoro, con una copertura completa su tutto il territorio e prezzi convenienti. Non deve mancare un efficiente servizio di assistenza post vendita, con supporto tecnico telefonico e online, oltre alla consulenza specializzata per togliere ogni dubbio e capire quali prodotti acquistare in base alle proprie esigenze tecniche.

Non dovrà essere sottovalutata nemmeno la considerazione della piattaforma, un aspetto rilevante per comprendere l’affidabilità dell’impresa alle spalle dell’e-commerce. Per questo motivo, bisogna sempre controllare le recensioni dei clienti, per capire dalle opinioni degli altri utenti la serietà del rivenditore.

Infine, è essenziale verificare i riferimenti della società, ad esempio il numero di partita IVA, la sede legale e i contatti, per avere la certezza che si tratti di un’azienda solida e non di un’impresa di facciata.







Dove acquistare materiale elettrico online?

Uno dei maggiori punti di riferimento del settore, premiato dagli utenti per la sicurezza e la varietà dell’offerta è la piattaforma elmaxweb.it , un e-commerce che si occupa esclusivamente della vendita di materiale elettrico di qualità.

Il portale è gestito dalla società Elmax Srl, un’azienda specializzata da anni in questo ambito, che lavora per offrire un supporto tecnico personalizzato ad ogni cliente. Ciò consente di trovare facilmente gli articoli giusti da acquistare: basta registrarsi sul sito web e contattare gli esperti per un consiglio o un preventivo dettagliato.

All’interno della piattaforma sono presenti oltre 20 mila prodotti, con materiale, apparecchi e utensili per la domotica residenziale, l’automazione, gli accessori per la TV, gli impianti fotovoltaici, l’illuminazione e molto altro ancora. Nel catalogo sono disponibili i prodotti dei migliori marchi del settore, accuratamente selezionati per fornire soltanto il meglio ai clienti. Inoltre, nell’e-commerce si possono trovare numerose offerte e promozioni, per comprare articoli di qualità a un prezzo davvero vantaggioso.

Su elmaxweb.it i pagamenti sono sicuri ed efficienti, dato che sono presenti sistemi di protezione dei dati personali e protocolli di sicurezza web avanzati. Il portale mette a disposizione un’ampia scelta di strumenti diversi, dalle principali carte di credito a PayPal, con una gestione dei pagamenti rapida e una tutela completa dei dati dei clienti.

La piattaforma vanta un ottimo punteggio in base alle recensioni dei clienti, grazie al supporto fornito in ogni fase dell’acquisto e del post vendita, con un catalogo sempre aggiornato e accuratamente selezionato.