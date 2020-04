Bra, anche l’Unione Veterani dello Sport scende in campo per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione

L'Italia intera è pesantemente colpita e provata dall'emergenza sanitaria e mai come oggi l'Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs) non può stare con le mani in mano visto il suo riconoscimento tra le associazione di promozione sociale (Aps).

Ecco allora che la necessità di prevenzione e protezione dalla diffusione del virus è stata fatta propria dalla sezione di Bra



Con una decisione unanime e con grande slancio il consiglio direttivo ha accolto favorevolmente la proposta del presidente Paola Ballocco di scendere in campo dando concretezza d'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti in nitrile e/o gel settici), con una base economica di partenza messa a disposizione dalla sezione Unvs di Bra.



"Chiediamo a tutti di fare squadra e unire le forze, perché unione è agire insieme con un gesto concreto d'amore, e insieme si può fare non tanto, di più - dice la presidente della sezione Paola Ballocco –. A questo proposito rendiamo a conoscenza le coordinate legate al conto corrente bancario dell'Unvs Sezione di Bra: Cassa di Risparmio di Bra Spa-Gruppo Bper, sede di Bra, Iban IT12A0609546040000010139263. Suggeriamo d'indicare sul bonifico la causale "erogazione liberale" utile occasione per godere della deducibilità fiscale un piccolo "benefit" per chi è generoso ed altruista verso gli altri".



"Sperando che siano in tante a raccogliere un'azione d'utilità sociale, vista l'urgenza che la situazione richiede, segnaliamo in giovedì 9 aprile 2020 il termine per aderire – aggiunge la presidente -. Far del bene, fa star bene", conclude con un sorriso pieno di speranza Paola Ballocco aggiungendo che "insieme ce la faremo!".