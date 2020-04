Al lavoro anche sabato e domenica: il Comune di Boves ha già erogato i buoni spesa, utilizzabili da oggi

"Stamattina abbiamo iniziato con le erogazioni dei buoni sopesa, che si possono già utilizzare. Abbiamo avanzato dei soldi e possiamo erogarne altri. In totale parliamo di circa 61mila euro, di cui 5mila sono stati stanziati dal Comune. Aiuteremo tutti quelli in stato di necessità".

A dichiararlo il sindaco Maurizio Paoletti che, con grande soddisfazione, evidenzia come il Comune di Boves sia tra i primi in provincia, se non il primo, ad aver praticamente chiuso la questione "buoni spesa".

"Abbiamo gestito tutto internamente e, devo evidenziarlo, tutti si sono resi disponibili, lavorando in modo concertato ed efficiente. Abbiamo iniziato a raccogliere le domande già dallo scorso giovedì. Il Comune ha lavorato anche sabato e domenica, quando è stata fatta l'istruttoria. Ieri le telefonate per prendere appuntamento con i richiedenti e stamattina l'erogazione dei buoni. Sappiamo di Comuni che ancora devono iniziare a raccogliere le domande, quindi non posso che ringraziare tutti i dipendenti del Comune per il lavoro svolto".