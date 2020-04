Bottasso Xpress: oltre 1000 consegne in 4 settimane. Grazie!

La Farmacia Bottasso aveva introdotto questo servizio per offrire ai cittadini la possibilità di ricevere il prodotto farmaceutico direttamente a casa, evitando loro di uscire ammalati, di perdere tempo in inutili spostamenti in auto e lunghissime code. Lo hanno fatto per le mamme che non potevano lasciare solo il proprio bambino, per le persone ammalate che non se la sentivano di uscire di casa, per i lavoratori e per chi preferiva dedicare più tempo a ciò che si ama piuttosto che sprecarlo a cercare parcheggio o in coda dal medico.

Quello che differenzia il “Bottasso Xpress” dagli altri servizi di consegna farmaci a domicilio sono le modalità con le quali viene svolto.

- Continuità e puntualità: consegnare a domicilio non significa solo finire il turno di lavoro e prestarsi la sera a casa delle persone che hanno fatto richiesta di determinati farmaci. La Farmacia Bottasso ha deciso di offrire un servizio impeccabile e lo ha reso possibile garantendo una consegna gratuita nell’intero arco della giornata (dalle 11 alle 20) dal lunedì al sabato.

- Sicurezza: oggi la gente ha bisogno di sentirsi al sicuro quando riceve i propri prodotti a casa ed è per questo che il “Bottasso Xpress" viene svolto in totale sicurezza. Ecco come:

1 - Le automobili utilizzate per il servizio a domicilio ricevono ogni due giorni una DISINFEZIONE e una SANIFICAZIONE COMPLETA;

2 - Il personale addetto alla consegna viaggi munito di tutti i dispositivi di protezione individuale, impedendo così qualsiasi possibile contaminazione dei prodotti;

3 - Suggeriscono ai clienti di scendere sul pianerottolo, in modo che si possa mantenere la distanza di sicurezza consigliata dal ministero della salute;

4 - Consigliano sempre ai loro clienti di pagare tramite "Satispay" o bonifico bancario in modo da limitare il più possibile il contatto fisico;

5 - Per chi ha necessità di pagare in contanti, hanno deciso di applicare alcune accortezze: l’addetto alla consegna arriverà a casa con il resto pronto. I soldi ricevuti verranno inseriti in una busta chiusa e messi in quarantena.







Il loro obiettivo è sempre stato quello di aiutare i cittadini di Cuneo offrendo loro un qualcosa di innovativo, ma oggi, con l’emergenza Coronavirus, questo servizio ha acquisito un valore ancora più grande.

Oggi il duro lavoro svolto è stato ripagato e la ricompensa la si trova nei sorrisi delle persone alla ricezione del pacco e nei bellissimi messaggi di riconoscimento e gratitudine che ogni giorno arrivano sulla loro pagina Facebook. Dicono che questa è l’energia che gli permette di andare avanti e fare sempre meglio.

Non si sarebbero mai aspettati oltre 1.000 consegne in quattro settimane!

Oggi ringraziano tutti i cittadini di Cuneo per la fiducia riposta nel lavoro svolto

Ricordiamo che servizio “Bottasso Xpress”, è gratuito ed è attivo dal lunedì al sabato chiamando o inviando un messaggio al numero 371-4902396.

La Farmacia Bottasso si trova a Cuneo, in via Roma 62