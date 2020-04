Bra, la cooperativa Lunetica attiva il progetto Spring Camp per l'autismo per il supporto ai bambini e alle loro famiglie

Attivato a Bra il progetto Spring Camp per l'autismo, realizzato dalla Cooperativa Lunetica con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del Bando Emergenza per il Sociale.

Il progetto intende fornire supporto alle famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico attraverso la realizzazione e la messa a disposizione su piattaforme web di attività ludiche ed educative, oltre a consulenze e supporto educativo individuali.

"Il periodo che stiamo vivendo - spiegano dalla cooperativa - di smarrimento e profonda confusione, impatta con forza il vissuto quotidiano delle famiglie con figli con disturbo dello spettro autistico. Per loro la difficoltà aumenta in maniera esponenziale essendo di fatto private dei momenti di sfogo e attività ludico, educative e riabilitative cui i propri figli sono abituati ed essendo di conseguenza sconvolta la loro routine quotidiana".

Il Progetto Spring Camp intende rispondere a questa esigenza, fornendo supporto alle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico attraverso la realizzazione e la messa a disposizione su piattaforme web di attività ludiche ed educative accessibili a tutti, strutturate con metodologie atte a facilitare i processi di apprendimento con la duplice finalità da un lato di sollevare le famiglie dal carico di lavoro e di stress legato ad “occupare il tempo” in maniera proficua ed i figli dal carico emotivo del periodo che stiamo vivendo, e dall’altro di non far perdere loro le acquisizioni raggiunte a scuola, creando di fatto una continuità di lavoro fra il periodo precedente, scolastico, quello attuale di lavoro da casa ed il prossimo di rientro a scuola, stimolando ed allenando attraverso le attività proposte le autonomie dei ragazzi.

All’interno del progetto sarà inoltre possibile richiedere e ricevere consulenza e supporto educativo specifico.

Tutti i materiali saranno reperibili previa registrazione gratuita sul sito www.luneticamp.it e sarà possibile richiedere informazioni contattando l’indirizzo camp@lunetica.it