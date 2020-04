Cavallermaggiore, secondo caso positivo al Covid-19 tra gli ospiti della casa di riposo Fondazione San Giorgio

Un altro caso positivo al Coronavirus tra gli ospiti della casa di riposo Fondazione San Giorgio di Cavallermaggiore. Si tratta di un’utente trasportata all’ospedale di Saluzzo per altri motivi medici, sottoposta al tampone è tuttavia risultata positiva al Covid-19. Salgono così a due i contagi all’interno della residenza per anziani.

Un caso positivo anche tra gli operatori della struttura, non residente in città e in mutua da tempo.

Il sindaco, Davide Sannazzaro, ha annunciato inoltre che ieri sono stati eseguiti 80 tamponi all’interno della casa di riposo tra utenti e operatori sanitari dei settori interessati dai casi di Coronavirus.

I risuolati arriveranno tra due o tre giorni.

“La situazione è monitorata - spiega il primo cittadino - il presidente Lamberto ci tiene inoltre a ringraziare tutti coloro che stanno donando mascherine alla struttura. Continuiamo a fare ognuno la propria parte e bene, non facciamoci prendere dal panico”.