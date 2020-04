Il Consiglio comunale diventa smart: a Mondovì sedute in videoconferenza aperte alla cittadinanza

La gravità della pandemia di Coronavirus in tutto l'orbe terracqueo è un concetto ormai obsoleto per quanto attuale e la contrapposizione ossimorica dei due aggettivi ben evidenzia lo stato di criticità connesso a un fenomeno oggettivo di cui, tuttavia non si conosce la durata.

Va da sé che quanto premesso abbia originato numerose restrizioni a carico della cittadinanza, ma non solo: anche la vita amministrativa degli enti ha subìto un brusco ribaltone, conducendo a risposte più o meno puntuali alle esigenze di smart working palesatesi repentinamente e senza il minimo preavviso ai nostri occhi.

Ne deriva che anche presso i Comuni si sia dovuto mettere mano alle consolidate pratiche d'azione e approcciare con maggior convinzione (coniugata inevitabilmente alla necessità del periodo) alla tecnologia: uno step che la città di Mondovì aveva in parte già affrontato negli ultimi anni, financo mediante la creazione di un assessorato alla Smart City, affidato a Luca Robaldo, e con lo sbarco ufficiale dell'istituzione sui social network, con tanto di trasmissione in diretta dei Consigli comunali.

I Consigli comunali, già: assembramenti, di fatto. Ecco perché non ne sono più stati convocati (finora), ma la svolta è vicina, anzi, c'è già stata: con provvedimento sottoscritto dal presidente dell'assemblea, Elio Tomatis, è stato decretato che "le convocazioni delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale possano svolgersi nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il segretario generale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi".

Ordine del giorno trasmesso dunque via mail nelle giornate precedenti alla sessione consiliare e poi tutti davanti alla webcam, pronti a prendere la parola, votare e confrontarsi con le possibili problematiche inerenti alla connessione.

Un'ipotesi, quest'ultima, presa in considerazione dagli amministratori monregalesi, che hanno deciso che "in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente dovrà sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del segretario generale".

I Consigli comunali in teleconferenza si terranno sulla piattaforma gratuita attivata da ANCI Piemonte e la loro pubblicità sarà assicurata attraverso un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte della popolazione.