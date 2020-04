Ormea: paziente 1 guarito, ma c'è un nuovo caso di Coronavirus in paese

Partiamo dalla notizia buona: risulta guarito il paziente 1 di Ormea, segnalato due settimane fa come primo caso di Coronavirus in paese.

Passiamo ora alla notizia cattiva, lasciando spazio alle parole del sindaco, Giorgio Ferraris: "Abbiamo avuto comunicazione di un altro tampone positivo eseguito su una persona che vive nella nostra città. L'interessata, lavorando in situazione a rischio (non a Ormea), aveva già da tempo attivato le necessarie precauzioni, anche con i familiari, attualmente in isolamento fiduciario".

Il primo cittadino le augura "una pronta guarigione" e ringrazia "le due persone che, purtroppo, lavorando ad assistere gli altri sono state contagiate e le loro famiglie per le cautele e le attenzioni tempestivamente dimostrate e attuate per evitare qualsiasi diffusione del virus. Responsabilità a cui dobbiamo prestare tutti la massima attenzione. Grazie per la collaborazione. Resistiamo. Ce la faremo".