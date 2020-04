"Per correttezza e discrezione non comunichiamo lo stato di salute dei nostri dipendenti": Intesa Sanpaolo risponde al sindaco di Borgo San Dalmazzo

Dopo la richiesta di chiarimenti del sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta sul caso di contagio Covid19 alla filiale di Borgo San Dalmazzo, ecco che arriva la risposta di Intesa Sanpaolo.

La pubblichiamo integralmente: “Intesa Sanpaolo non comunica lo stato di salute dei propri dipendenti, sia perché così dispone la norma, sia per ragioni di correttezza e discrezione nei confronti delle persone. Secondo procedure ormai acquisite, la Banca dispone, in presenza di accertata positività al Covid-19 ed in via cautelativa, l’immediata astensione dall’attività lavorativa dei colleghi che condividono l’ufficio con il caso positivo ed attua le opportune operazioni di sanificazione/igienizzazione a tutela dei clienti e dei colleghi”.

Venerdì 4 aprile la filiale Intesa Sanpaolo di Borgo San Dalmazzo è stata chiusa improvvisamente al pubblico con un cartello scritto a mano che adduceva sopravvenute motivazioni organizzative.

In realtà è stato scoperto che un'impiegata, non residente in paese, era risultata positiva al Covid-19, ma nessuno ha avvisato il primo cittadino. Il giorno dopo, sabato 5 aprile, quattro operai della ditta Ideal Service hanno igienizzato la sede muniti di tutti i dispositivi di protezione.