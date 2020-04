Primo guarito e solidarietà a Santo Stefano Belbo, dove il conteggio dei contagi è intanto salito a 11 persone

Si aggiorna il conteggio dei contagi da Santo Stefano Belbo, uno dei centri più interessati dall’infezione nell’area di Langhe e Roero.

Nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, il vicesindaco Laura Capra ha infatti dato notizia dell’ennesimo caso di positività al tampone che avrebbe interessato un residente "in buone condizioni di salute e che si trova in isolamento presso la propria abitazione", ha spiegato l’amministratore, che venerdì 3 aprile aveva conteggiato in dieci i concittadini interessati dalla malattia, "di cui alcuni ricoverati in ospedale e altri si trovano, invece, presso la propria abitazione in discrete condizioni di salute", mentre sono al momento due le persone decedute.



Sempre dall’avvocato Capra domenica era intanto arrivata la notizia del primo santostefanese definitivamente guarito dopo un periodo di ricovero ospedaliero. "Al nostro concittadino, ricoverato nei giorni scorsi in ospedale, diamo il bentornato a casa. E' questa, sicuramente, una notizia che ci dà speranza, ma che non ci deve far abbassare la guardia, per non vanificare i tanti sacrifici che abbiamo fatto finora. Quindi, continuiamo a limitare al massimo le nostre uscite e se proprio dobbiamo uscire per motivi indispensabili, facciamolo con la mascherina".



Nel centro spumantiero intanto si registra una nuova iniziativa di solidarietà, questa volta ad opera del locale Gruppo Alpini presieduto da Walter Santero. Il sodalizio ha infatti avviato una raccolta fondi per l’acquisto di 10/12 set completi per la respirazione d’emergenza (concentratori di ossigeno, sistemi Cpap per la ventilazione polmonare subintensiva e saturimetri) che verranno donati al covid hospital di Verduno.



"Nel plaudire a questa eccezionale iniziativa – dice ancora il vicesindaco –, invitiamo coloro che intendessero fare un gesto concreto di solidarietà e aiuto a donare direttamente, facendo un bonifico bancario sul conto corrente del gruppo Alpini di Santo Stefano Belbo:

IBAN IT31L0311146840000000005213 (Ubi Banca, filiale di Santo Stefano Belbo)".