Quattro messe in diretta online da Confreria per celebrare la Pasqua

La Parrocchia di Confreria celebra il Triduo pasquale e la Santa Messa di Pasqua attraverso 4 dirette video. Per partecipare, da casa, alle funzioni, officiate in chiesa da don Giò, potete collegarvi ai link, su YouTube, che sono visibili su computer, telefoni o tablet.

Il primo appuntamento in diretta è Giovedì Santo alle 20,50 https://youtu.be/vEHIDar2pgk