Savigliano aumentano i contagi, 24 in tutti i casi positivi al Covid-19

Non si ferma il numero dei contagi a Savigliano. Sono in tutto 24 i casi positivi al Coronavirus segnalati dall’Asl Cn1.

Gli ultimi due cittadini positivi al Covid-19 sono stati comunicati al sindaco Giulio Ambroggio.

Nel frattempo il Comune da domani attiverà lo sportello di ascolto telefonico curato da psicologi e piscoterapeuti, coordinato da Psicologi per i Popoli Piemonte, organizzazione da sempre impegnata nella gestione dell’emergenza e che già opera a supporto dell’Azienda Sanitaria Locale.

Un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini saviglianesi ma in particolar modo alle persone che più risentono di questa situazione di emergenza e che sono più vulnerabili e fragili, come ad esempio gli over 65 o i genitori che devono aiutare i bambini ad elaborare e gestire queste giornate.