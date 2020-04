Scuola e Coronavirus: il messaggio di alcune maestre dell'infanzia e della primaria ai piccoli alunni in quarantena

La didattica a distanza non è - a trentotto giorni di distanza dall'adozione delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria - un corso d'azione straordinario, ma ogni giorno che passa una quotidianità più concreta, con tutti i suoi pro e contro. E una quotidianità con cui forse, stando alle parole della ministra Azzolina, insegnanti e alunni dovranno fare i conti fino al termine dell'anno scolastico.

Tanta pazienza e tanto impegno nell'affrontare un balzo tecnologico non del tutto scontato, insomma, sono le due armi a disposizione dei docenti. Che però in uno scenario emergenziale e drammatico come quello attuale trovano comunque spazio per far arrivare la propria voce e la propria vicinanza ai propri alunni. Soprattutto i più piccoli.

Nella gallery fotografica, le insegnanti di diverse scuole dell'infanzia e primaria della provincia (Busca, Centallo, Dronero, Peveragno, Roata Canale, Saluzzo, Tarantasca, Villafalletto e Vottignasco) e i loro messaggi diretti agli alunni.