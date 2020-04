Vicoforte, il sindaco annuncia: "Quinto caso di Coronavirus in paese"

Vicoforte si vede costretta a ritoccare verso l'alto il proprio bilancio relativo ai contagi di Coronavirus in paese, dove si è registrato il quinto caso positivo proprio nella giornata di oggi, martedì 7 aprile 2020.

Il sindaco, Valter Roattino, ha annunciato di esserne stato informato direttamente dalle autorità sanitarie, come peraltro era avvenuto per i precedenti contagi.

La raccomandazione del primo cittadino alla sua popolazione: "Non uscite di casa, se non per assoluta necessità e sempre indossando le dovute protezioni, fra cui la mascherina".