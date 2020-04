Cura Italia: Lega, bene approvazione Odg in difesa delle stalle che producono latte italiano

“È molto importante che nel Dl Cura Italia sia stato approvato l'ordine del giorno sottoscritto da tutto il gruppo Lega al senato, per il sostegno agli allevatori italiani di bovini e ovini per la produzione dei prodotti lattiero-caseari, penalizzati dalla massiccia inutilizzazione di latte nazionale a causa dei provvedimenti disposti dal governo per il contrasto all’emergenza sanitaria”. Lo affermano in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, Gian Paolo Vallardi e Giorgio Maria Bergesio, che proseguono “L'odg impegna l’esecutivo ad adottare, nel primo provvedimento utile già ad aprile, ogni misura normativa e amministrativa affinché i soggetti che, a vario titolo acquistano e trasformano latte nel nostro Paese, siano obbligati ad acquistare e utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani, prescrivendo che solamente qualora la quantità di latte italiano non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori, gli acquirenti e i trasformatori del latte saranno autorizzati a rivolgersi ai Paesi dell’Unione europea”. E concludono “L’odg inoltre, prevede, in caso di inadempienze, sanzioni amministrative pecuniarie, i cui introiti saranno assegnati al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, per finanziare iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare, oltre che per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario”.