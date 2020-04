Alba: il Sindaco ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente della Fondazione CRC

Ampia rappresentanza dell’albese con Francesco Cappello quale Vicepresidente e Giuliano Viglione come Consigliere; quest’ultimo lascia così il Consiglio Generale dove era stato nominato dal primo cittadino albese che dovrà provvedere alla sua surroga con una nuova designazione.

“E’ un grande risultato per la nostra città – dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo – che può annoverare anche altri esponenti dell’albese nel Consiglio Generale: Annalisa Bove indicata dal Comune di Alba e Piera Costa, designata congiuntamente da CGIL, CISL e UIL provinciali. Doveroso è ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente per l’impegno profuso in questi quattro anni, certi che il suo lavoro troverà continuità con la riconferma di Giandomenico Genta quale Presidente.”

La prima seduta del nuovo CdA si è tenuta alle 15 della giornata odierna e, a fine adunanza, il primo cittadino ha personalmente contattato il Presidente Giandomenico Genta, per complimentarsi e augurare buon lavoro.

“La Fondazione CRC ha un ruolo fondamentale nella nostra provincia – prosegue il sindaco – e sono convinto che saprà intervenire con attenzione nell’interesse del territorio, ancor più in un momento difficile come quello attuale, causato dall’emergenza Coronavirus.

Mi preme sottolineare l’importante segnale di sinergia dimostrato dall’amico e collega Carlo Davico, Sindaco di Cherasco, che ringrazio per aver contribuito alla designazione dell’albese Francesco Cappello, già alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Alba e da oggi Vicepresidente della Fondazione CRC.”