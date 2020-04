Considerata la necessità per i cittadini di rifornirsi del materiale necessario per la raccolta differenziata, verrà delimitata all’interno di piazza Garibaldi, allestita per ospitare temporaneamente i mercati alimentari di mercoledì e sabato (insieme a piazza Cavour) un’area in cui avverrà la distribuzione degli stessi.

La consegna è esclusivamente per i residenti di Saluzzo in concomitanza con i mercati alimentari ai quali si accede con mascherine.