Bitcoin Revolution funziona davvero?

Per conoscere le caratteristiche e le reali prospettive di guadagno di Bitcoin Revolution è necessario tener presente, in primo luogo, che questo sistema non ha nulla a che vedere con i bitcoin. I bitcoin, come noto, sono monete virtuali che sono state ideate e sviluppate da Satoshi Nakamoto, oggi adoperate da attività commerciali e consumatori in ogni angolo del mondo. Ebbene, gli inventori di BITCOIN REVOLUTION hanno sfruttato la fame che le valute digitali hanno conquistato nel giro di pochi anni per dare vita a una piattaforma il cui solo obiettivo è quello di togliere denaro agli investitori più ingenui. Giusto per essere chiari: il bitcoin è un asset legittimo, mentre Bitcoin Revolution è un sistema fraudolento.

Le comunicazioni degli enti di controllo

La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, lo scorso 27 maggio ha emanato un avviso a proposito di Bitcoin Revolution in cui si indica che la piattaforma è stata segnalata dalla Malta Financial Services Authority. Questa, comunque, non è stata certo la prima volta in cui la Consob si è occupata di Bitcoin Revolution: già in passato era stato comunicato che il sistema dovesse essere chiuso perché non regolamentato. Secondo la delibera della Consob, Bitcoin Revolution non è autorizzata a offrire servizi di investimento in Italia, dal momento che la società non è registrata presso l’albo della Consob.

Oggi si può usare Bitcoin Revolution?

Il problema è che le decisioni della Consob non hanno certo placato gli inventori della piattaforma. Se oggi si cerca su Google Bitcoin Revolution, infatti, ci si può imbattere in vari siti web che hanno URL parzialmente diversi ma che consentono comunque di accedere al sistema. Un sistema che – vale la pena di ribadirlo – è del tutto truffaldino e non è in grado di garantire guadagni agli utenti. Eppure c’è chi si è lasciato abbindolare credendo di poter guadagnare mille euro al giorno senza fare niente.

Come ci si registra a Bitcoin Revolution

La procedura di iscrizione a Bitcoin Revolution impone agli utenti di lasciare i propri dati personali: oltre al nome e al cognome, anche il numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica. A quel punto, i centralinisti della piattaforma inizieranno a contattare gli utenti per indurli a depositare sempre più soldi e a investire sempre di più.

Gli interventi della magistratura

Al momento la magistratura non si è ancora espressa in modo ufficiale su Bitcoin Revolution, ma ciò non toglie che sia meglio stare alla larga da questo sistema. Già dopo poche ore aver effettuato il primo deposito, infatti, i fondi versati risultano scomparsi nel nulla. Chi è caduto nella trappola e vuol tentare di recuperare il proprio denaro, però, non ha molte armi a disposizione: né la CySec né la Consob hanno la possibilità di far ritrovare i soldi, visto che i conti bancari della piattaforma si trovano alle Isole Mauritius, nel Belize o in altri paradisi fiscali, dove le istituzioni europee non possono esercitare alcun potere.

Le denunce

Qualcuno tra gli utenti di Bitcoin Revolution ha deciso di rivolgersi alla magistratura e di inoltrare una denuncia per truffa; tuttavia il sito della piattaforma è ancora in funzione e la polizia informatica non è intervenuta per chiuderlo e impedirne l’accesso. In conclusione, occorre ribadire ancora una volta la distinzione tra Bitcoin Revolution e i bitcoin: questi ultimi non sono una truffa, ma un asset del tutto legittimo con cui si può guadagnare, sempre a condizione che si sia capaci di leggere il mercato e di prevedere il suo andamento. C’è bisogno di impegno e competenza, perché i miracoli non esistono.