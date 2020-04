Come utilizzare i gadget aziendali come oggetto di marketing

I gadget aziendali rappresentano da sempre uno strumento di comunicazione efficace. L'uso di questi oggetti in termini di pubblicità aiuta immensamente nel mondo del marketing. Nel corso degli anni, varie aziende hanno continuato a innovare questa tecnica di marketing: oggetto pubblicitario, regalo promozionale, regalo aziendale, chicche, ecc. Lungi dall'essere una spesa inutile per l'azienda, i gadget aziendali aiutano davvero a promuovere il marchio. Quali sono gli obiettivi principali del gadget aziendale? Questo oggetto è principalmente un articolo da regalo offerto da un'azienda ai suoi clienti o potenziali clienti. Un gadget si identifica attraverso un annuncio pubblicitario stampato sull'oggetto in questione. Viene quindi utilizzato per far conoscere e migliorare l'identificazione o il riconoscimento del brand.

A volte, i gadget aziendali vengono utilizzati per premiare la lealtà dei propri clienti o possono essere offerti al personale dell'azienda per ricordare la loro collaborazione e il loro lavoro di squadra. Si parla anche di uso commerciale dei gadget, infatti, vengono utilizzati principalmente per aumentare la reputazione di un'azienda con i suoi clienti e potenziali clienti. La scelta degli articoli promozionali fa parte della strategia di marketing ed è fatta in funzione del pubblico a cui è destinata: dipendenti, partner, clienti, potenziali clienti, ecc. In questa strategia è importante assicurarsi che l'oggetto sia utile per il bersaglio che si vuole centrare e che non sia destinato alla soffitta o addirittura al cassonetto. Oggetti interessanti saranno sicuramente: una maglietta, una borsa, un portachiavi una chiave USB. Quest'ultimo in particolar modo simboleggia la mobilità, poiché può contenere documenti, immagini e suoni per un ingombro ridotto. La chiave USB diventa quindi un regalo originale e professionale.

Inoltre, è necessario prestare molta attenzione nella progettazione del gadget aziendale in quanto, la tecnica di produzione dovrà essere efficace poiché l'oggetto serve a toccare personalmente il cliente e fornisce un'immagine di marketing di nicchia e non una comunicazione di massa. Anche la scelta del messaggio associato all'oggetto sarà molto importante, rivolgersi ad una agenzia di comunicazione può essere determinante. Oltre all'utilità, l'oggetto dovrà anche essere decorativo e di design. I gadget aziendali rappresentano un investimento per le aziende e non devono essere progettati in modo casuale. I destinatari dovranno poterli usarli nella loro vita quotidiana e apprezzeranno molto l'immagine e il messaggio che si desidera trasmettere. Un gadget aziendale per essere utile deve anche essere progettato per durare a lungo, usando materiali di prima qualità e non scadenti. Come in ogni strategia di marketing, sarà necessario dedicare finanziamenti mirati alla loro realizzazione e ciò consentirà di differenziarsi dalla concorrenza implementando un progetto di comunicazione più originale, ma anche creativo e sorprendente.