È necessario essere a conoscenza dei rischi della prostituzione soprattutto in questo momento

Da quando il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza, diversi settori ne hanno patito le conseguenze, anche se esistono alcuni gruppi particolarmente vulnerabili a cui bisogna prestare attenzione. L’isolamento obbligatorio ha costretto la maggior parte delle persone a restare in casa, il che ha decretato un’inevitabile situazione di stallo nelle attività economiche. Lo stesso accade nel caso della prostituzione, nel quale diversi operatori del sesso svolgevano il proprio lavoro per la strada.

La circolazione è praticamente limitata e anche le prostitute devono sottoporsi all’isolamento. Un colpo enorme ma comunque necessario, anche se ha arrestato del tutto l’attività. Tant’è vero che questo famoso portale web di contatti ha deciso di pubblicare un messaggio nelle proprie pagine che ricorda di seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie.

Grado di contagio molto alto

Le informazioni di cui disponiamo al momento dicono che il coronavirus si trasmette principalmente tramite contatto in seguito allo starnuto o alla tosse delle persone contagiate. Il grado di contagio dipenderà dalla quantità di virus presente nelle nostre vie respiratorie.

Queste secrezioni respiratorie infettano le altre persone nel momento in cui entrano in contatto con occhi, bocca o naso. Per questo motivo, non esiste alcun tipo di prevenzione nel praticare la prostituzione. Baciare è una delle pratiche sconsigliate, ma anche la vicinanza comporta un ulteriore rischio. In fin dei conti, il corona virus non c’entra niente con le malattie sessualmente trasmissibili, da cui le operatrici del sesso si proteggono attraverso l’uso dei preservativi.

La verità è che risulta molto complicato svolgere il proprio lavoro e praticare del sesso senza abbracciare o mantenere una distanza di sicurezza, per cui si consiglia di evitare qualsiasi tipo di contatto sessuale tra sconosciuti.

Più vulnerabili che mai

Tuttavia, poiché molte donne dipendono dalla quantità di lavoro giornaliera, alcune di loro potrebbero correre il rischio di scendere in strada alla ricerca di clienti. Per questo motivo, è necessario sensibilizzare tutti, sia i clienti che gli operatori del sesso, sui rischi che la prostituzione in questo momento difficile comporta.

È per questo motivo che c’è una collaborazione reciproca tra colleghe della stessa professione, un’altra alternativa con cui cercano di aiutarsi in merito alle spese e ad altre questioni. Ad ogni modo, esistono casi particolarmente preoccupanti, in cui le donne non dispongono di un’abitazione fissa o stanno attraversando serie difficoltà per andare avanti.

Il telelavoro in ascesa anche per il settore della prostituzione?

Il telelavoro si sta rivelando una soluzione per diverse persone che in questo momento possono lavorare da casa. Le necessità obbligano a farlo e al momento è importante lottare per un’economia di sopravvivenza, sfruttando i lasciti del XVI secolo nel campo tecnologico.

Ciononostante, il telelavoro funziona anche nel campo della prostituzione e molti operatori del sesso si annunciano su pagine web per prestare i propri servizi, sia tramite videochat che tramite conversazione telefonica o videochiamata. I servizi del sesso virtuale sono un’ulteriore scommessa che attualmente sta funzionando come canale provvisorio.







