La Personal Soft offre interventi gratuiti su PC agli studenti

E’ già stato particolarmente apprezzato da oltre 100 famiglie, il servizio di assistenza gratuita effettuato Personal Soft, azienda di Boves specializzata in servizi informatici, su problematiche che gli studenti possono riscontrare con il collegamento dei propri PC con i software scolastici.

I tecnici della Personal Soft si collegheranno al dispositivo dello studente e lo configureranno, dove possibile, in modo che lo studente si possa collegare con la scuola. Nel caso in cui non dovesse bastare verrà inviata una persona a ritirare il PC presso il domicilio.

“State a casa! quest' iniziativa è nata perché nelle ultime settimane molte richieste di intervento sono pervenute proprio per queste esigenze, tutti gli interventi sono stati effettuati in modo gratuito, anche a persone fuori dal comune di Boves ed è nostra intenzione continuare fino a fine emergenza” ci conferma Massimo Perotti. “Ai ragazzi e le famiglie che lo vorranno, suggeriamo di donare 5 euro all’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo in modo tale che il nostro lavoro possa dare un contributo al personale Sanitario che in queste settimane sta lavorando per noi”.

Per usufruire del servizio, chiamare lo 0171-390249 oppure mandare un messaggio WhatsApp con nome cognome, problema da risolvere e numero di telefono per essere ricontattati allo 346-9419049.