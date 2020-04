“Pronto Mamma”: consulenze al telefono dal Santa Croce di Cuneo per future o neo mamme

Da giovedì 9 aprile sarà dedicato lo spazio "Pronto Mamma", alle donne gravide o le puerpere che necessitano di chiarimenti in merito al loro percorso, con orario 16.30-17.30: un'ostetrica risponderà al numero 0171.642756 . Nel caso in cui le ostetriche in turno non possano farsi carico della risposta per comprovate esigenze di servizio sarà cura del personale infermieristico rispondere o indirizzare le donne a nuova chiamata





La struttura complessa Ostetricia e Ginecologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha inoltre realizzato - attraverso l’opera delle ostetriche che curano i corsi di accompagnamento alla nascita - un video con importanti informazioni utili dall’inizio della gravidanza fino al parto e alle dimissioni dall’ospedale, rivolto alle future neomamme che hanno scelto Punto Nascita del Santa Croce.

Il materiale è pubblicato alla pagina del Portale aziendale dedicata al “Percorso nascita” http://www.ospedale.cuneo.it/ospedale/percorso_nascita/