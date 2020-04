Dalla Cooperativa Il Ramo un numero verde per il sostegno alle persone con disabilità

Un numero verde ( 800.55.62.14 ) allo scopo di ascoltare e intercettare le istanze di persone con disabilità, anziane e i loro famigliari in particolari situazioni di fragilità e isolamento, nel territorio del cuneese, del fossanese e nei comuni di Savigliano e Saluzzo: è questa l’iniziativa proposta dalla Cooperativa Sociale “Il Ramo” della Comunità Papa Giovanni XXIII, per sostenere il territorio durante l’emergenza Covid-19.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16, per l'intera durata temporale dell’emergenza.

Oltre ad essere ascoltate e supportate dal punto di vista logistico, le persone che usufruiranno del servizio gratuito verranno indirizzate ai servizi di competenza, o nel caso ai servizi di emergenza.

Nei casi più semplici verranno proposte attività̀ ludiche, formative e ricreative, rese disponibili anche sul sito della Cooperativa, www.ilramo.it .

Nei comuni di Fossano, Savigliano e Saluzzo, in collaborazione con Caritas, sarà attivato un sevizio di distribuzione alimenti per persone in situazioni di disagio economico e fragilità sociale.