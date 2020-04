Cavallermaggiore: quattordici casi positivi al Covid-19 tra gli operatori sanitari della casa di riposo Fondazione San Giorgio

Iniziano ad arrivare i risultati dei tamponi fatti nei giorni scorsi alla casa di riposo Fondazione San Giorgio di Cavallermaggiore.

Ad oggi sono quattordici gli operatori sanitari risultati positivi al test, cinque sono cittadini residenti a Cavallermaggiore, tra gli ospiti della residenza per anziani due sono i casi ricoverati a Saluzzo, le cui condizioni sono stazionarie, mentre sono risultati altri due utenti contagiati dal Covid-19 presenti in struttura, ma che al momento non manifestano sintomi. Purtroppo, questa notte è venuto a mancare un altro ospite della Fondazione San Giorgio

"Non aveva sintomi legati al Covid-19 - afferma il sindaco Davide Sannazzaro - tuttavia è stato eseguito il tampone, domani sapremo se era positivo al Coronavirus. A tutti i suoi famigliari vanno le condoglianze dell'Amministrazione. Nel frattempo la residenza per anziani è in fase di riorganizzazione, sia a livello di struttura sia di personale".