Classi pollaio e distanza di sicurezza? A settembre possibile ritorno a scuola una volta al mese e su turni

Da giorni si parla del 18 maggio come possibile data di rientro sui banchi di scuola, in particolare per chi dovrà affrontare gli esami di terza media e soprattutto la Maturità.

Ma l'ipotesi più probabile, anche a fronte degli enormi sforzi economici messi in atto per la "scuola a distanza", è quella del ritorno in classe a settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico.

In quale modalità? Tutto uguale? No, sicuramente no, perché una cosa è certa: il covid-19 lascerà un profondo strascico sulla scuola e sulla sua riorganizzazione.

Che le cose debbano cambiare lo ha detto in modo abbastanza esplicito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina domenica sera ospite di Fabio Fazio. Come? La necessità è quella di garantire le distanze di sicurezza e di evitare asssembramenti. Nelle classi pollaio la cosa è praticamente impossibile. Ed ecco che la risposta potrebbe il ritono in classe una volta al mese e addirittura su turni, con la continuazione della didattica a distanza.

E', in parte, la diretta conseguenza del protocollo firmato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali e dal ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

Per tutti gli spazi pubblici sarà infatti necessario "contingentare l’accesso agli spazi comuni, mense, aree di attesa, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di questi spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza".

La scuola non fa dunque eccezione.