Coronavirus: Coldiretti chiede l'intervento della Regione a difesa dei formaggi DOP della Granda

“Abbiamo chiesto alla Regione – rende noto il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo – che tali nobili produzioni DOP possano rientrare fra quelle da sostenere mediante aiuti commerciali e di filiera. Abbiamo, inoltre, sollecitato la Regione affinché si interfacci direttamente con la grande distribuzione del territorio per incentivare l’acquisto di prodotti Made in Cuneo, in modo da sostenere l’economia locale. La nostra Organizzazione ha già fatto appello alla GDO affinché sostenga con atti concreti, soprattutto in un momento così delicato, il #MangiaItaliano”.