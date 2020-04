Coronavirus, Garessio aggiorna il bilancio: 35 casi e 5 decessi

"Gli altri due pazienti che si trovano ancora in terapia intensiva - aggiunge il primo cittadino - sarebbero in buone condizioni, a detta dei familiari. Anche i due concittadini nel reparto di Medicina Covid dell'ospedale di Mondovì sono in fase di guarigione. Un terzo paziente che era ricoverato nel reparto Medicina Covid è stato dimesso dopo aver effettuato il secondo tampone (negativo) e può quindi ritenersi clinicamente guarito" .

Esordisce così Ferruccio Fazio , sindaco di Garessio, nel suo messaggio di aggiornamento alla popolazione in merito all'emergenza sanitaria in essere.

SITUAZIONE COVID-19 A GARESSIO - Fazio fa poi il punto sulla situazione Coronavirus a Garessio. "Ad oggi sono stati eseguiti 44 tamponi, di cui 35 positivi. Di questi tamponi, ne sono stati effettuati 26 (tutti positivi) all'Opera Pia Garelli: 18 sugli ospiti e 8 sul personale sanitario. Quattro ospiti sono purtroppo deceduti, i restanti 14 sono sfebbrati da circa una settimana e in buona salute e per tutti è stato richiesto all'ufficio di Igiene della Regione Piemonte il tampone di controllo per verificarne l'effettiva guarigione. Delle 8 unità di personale con tampone positivo (di cui 4 non residenti a Garessio) un soggetto è risultato 2 volte negativo al tampone di controllo e può quindi considerarsi clinicamente guarito. Altri 5 hanno già effettuato un secondo tampone di controllo che è risultato negativo e stiamo aspettando l'ultimo tampone (il secondo) per poterli ritenere clinicamente guariti".

"NESSUN NUOVO CASO NELL'ULTIMA SETTIMANA" - Il sindaco garessino aggiunge che anche in paese, come riferiscono i medici di famiglia con i quali l'amministrazione è in quotidiano contatto, le sindromi febbrili "sono tutte terminate o in miglioramento" e "non si sono verificati nuovi casi negli ultimi 7-10 giorni". C'è, pertanto, la possibilità che il virus continui a circolare a Garessio, ma con cariche virali basse anche grazie alle precauzioni prese e all'ottimo comportamento dei cittadini. "È importante continuare a perseverare nelle misure di contenimento dell'epidemia per mantenere il trend di miglioramento, con la speranza di uscire presto da questa situazione di emergenza", conclude Fazio.