In quarantena tutti chef alla prova di ricette semplici e gustose

Sembra proprio che questa quarantena stia tirando fuori lo chef stellato che è in noi. Come nel caso di Enrica Boglioli, insegnante di pianoforte della scuola ‘Musicando’ di Bra, che ha messo alla prova le nostre papille gustative con una ricetta semplice, ma gustosa.

“ Per preparare il riso primavera, procuratevi: 3 etti di riso, 3 etti di piselli e 2 uova. Fate bollire i piselli in una pentola a pressione per 10 minuti, poi metteteli in padella ad insaporire con olio, aglio e sale quanto basta. Quindi, mettete le uova nella padella e sbriciolatele, prima di aggiungerle e mescolarle ai piselli in una terrina. Infine, fate bollire il riso in acqua salata per 15 minuti, scolate e versate nella terrina con uova e piselli. Buon appetito”.