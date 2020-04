Mondovì, il presidente del "Sacra Famiglia" scrive al Prefetto: "Ancora ritardi nei tamponi, in ballo la vita di oltre 100 persone"

"Sui tamponi all'istituto 'Sacra Famiglia' non tollererò più ritardi. Si sono registrati oggi rallentamenti nella gestione delle procedure di test ai nostri ospiti. Il fatto è intollerabile e non rispettoso di tutti i sacrifici dei ricoverati, ospiti e personale. Se non si è in grado di gestire semplici test importantissimi per la tutela della salute lo si dica chiaramente".

Non ricorre a mezzi termini Diego Bottero, presidente della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì, per descrivere la situazione che coinvolge la struttura del capoluogo monregalese, dove si sono già registrati 9 casi, di cui gli ultimi sei relativi a 4 OSS e a 2 infermieri.

"Stasera ho scritto al Prefetto sollecitando un suo duro intervento in qualità di ufficiale di Governo e ho dato incarico ai nostri legali di valutare gli estremi di un esposto alla Procura della Repubblica. Abbiamo in mano la vita di più di cento persone, mi aspetto rigore e celerità da parte di tutti, ma soprattutto una valutazione del rischio, ammesso e non concesso che quanto è successo nella casa di riposo di Villanova Mondovì ci abbia insegnato qualche cosa".

Il riferimento è al focolaio di Covid-19 scoperto presso l'RSA villanovese quando ormai era già troppo tardi, con la successiva decisione di evacuare l'edificio e trasferire nottetempo tutti i suoi ospiti in ospedale a Mondovì, per poi smistarli ulteriormente nei vari nosocomi dislocati sul territorio provinciale.