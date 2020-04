Terzo caso di contagio da Coronavirus a Monasterolo di Savigliano.

Risultato positivo, il cittadino è al momento in quarantena nella propria abitazione. Il sindaco Giorgio Alberione lo ha contattato direttamente "Ci ha rassicurati sulla sua condizione di salute, è al momento sta osservando la quarantena in casa. Ricordiamo a tutti l’importanza di osservare le ordinanze, se qualcuno avesse bisogno di mascherine faccia richiesta in Comune, provvederemo a recapitargliela a casa”.