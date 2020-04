Una mascherina a tutte le famiglie di Villanova Mondovì: la donazione di "Giuggia Costruzioni"

Avviata, da parte del Comune di Villanova Mondovì, la distribuzione di mascherine protettive alla popolazione nella giornata di martedì 7 aprile 2020: il servizio, svolto da volontari della protezione civile e da amministratori comunali coordinati dal COC, prevede la consegna di una mascherina per ogni nucleo familiare che comprenda almeno una persona nata prima del 31 dicembre 1949.

Presto, però, le esigenze della collettività potranno essere colmate grazie alla sensibilità dimostrata dalla famiglia Giuggia, proprietaria dell'omonima ditta estrattiva e di costruzioni che opera a Villanova Mondovì da oltre cento anni. Come dichiarano dal municipio, "anche la seconda fase, con distribuzione di presidi all'intera comunità, potrà essere avviata in tempi brevi. Il contributo deliberato dall'azienda, infatti, consentirà la consegna di una mascherina a tutti i nuclei famigliari di Villanova Mondovì. Anche in questo caso, saranno i volontari incaricati dal Comune ad effettuare il servizio di consegna: la cittadinanza è invitata a rimanere a casa seguendo le vigenti normative".

"Ringrazio, a nome di tutta la comunità, la famiglia Giuggia - ha asserito il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco - per questo importante gesto di attenzione nei confronti della popolazione villanovese. Mi auguro che possa costituire un esempio per altre realtà che vogliano supportare la comunità in questa emergenza".

"Abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza - hanno affermato i titolari della 'Giuggia Costruzioni' - al territorio in cui siamo radicati: la storia ultracentenaria dell'azienda che rappresentiamo racconta un forte legame con la comunità di Villanova Mondovì, legame che emerge con ancora più rilevanza in questi giorni difficili".