Il vicario della Diocesi di Fossano don Pierangelo Chiaramello interviene sulla questione della casa per anziani Sant'Anna

In merito ai casi di positività da Coronavirus Covid-19 accertati nella Casa di Riposo Opera Pia Sant’Anna-Casa Sordella, e ad alcune espressioni verbali del Sindaco di Fossano, la Curia Diocesana, in continuità con il Comunicato del CdA dell’Opera Pia Sant’Anna-Casa Sordella, dichiara quanto segue:

La direzione della Casa di Riposo e tutti gli operatori sanitari hanno messo in atto, in modo tempestivo e anticipato, le Disposizioni Regionali e Governative riguardanti l’emergenza sanitaria, come tempestivo è stato l’intervento anche per i contagiati, sia ospiti che personale.

In consonanza con il CdA della struttura, non possiamo accogliere quelle valutazioni tendenti a mettere in dubbio l’operato della direzione e di tutto il personale sanitario del Sant’Anna. Ora c’è bisogno di fiducia, coesione, sostegno e incoraggiamento reciproco.

Pertanto si rinnova la piena fiducia alla direzione e a tutto il personale, ringraziando per la grande e attenta cura che la Residenza esprime a favore di tutti gli ospiti in questo momento di difficoltà.

Che questa Pasqua porti a tutti serenità e salute.

don Pierangelo Chiaramello

Vicario Generale della Diocesi di Fossano