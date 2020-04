Meditazione sul Giovedì Santo di Fra Luca Isella dei Cappuccini di Bra

Il Giovedì Santo rappresenta un momento cruciale della vita cristiana e il punto di congiunzione tra due tempi di straordinaria intensità. Nell’arco di una giornata, infatti, la Chiesa contempla l’ultima aurora del tempo quaresimale e il tramonto del primo giorno del Triduo Pasquale, culmine di tutto l’anno liturgico.

Per una partecipazione viva ed efficace ai santi misteri che oggi si celebrano, Fra Luca Isella dei Cappuccini di Bra ci offre una riflessione sulla liturgia della Parola della Messa ‘in Coena Domini’ (Giovanni 13, 1-15).

“ L’evangelista ci introduce nella grande celebrazione pasquale non con il racconto di un rito religioso, come forse ci aspetteremmo, e senza descrivere alcun atto di culto, narra piuttosto un gesto particolare e laico, casalingo, un atto fortemente simbolico compiuto da Gesù per i suoi discepoli-amici. Il gesto innovatore e sorprendente di Gesù che vuole lavare i piedi dei suoi discepoli, li scandalizza, perché è un atto sovvertitore dell’abituale ricorso alle gerarchie sacrali, e così Gesù che si mostrò visibilmente servo di tutti trovò invece subito il rifiuto dei suoi.

Anche a noi è richiesto di iniziare la Pasqua confrontandoci con questa provocazione di Gesù, perché non ci sorprenda la stessa difficoltà dei discepoli, mentre ci è chiesto non il confronto con un rito religioso, o il timore di una condanna, ma la disponibilità a mettere al centro della nostra attenzione la disponibilità ad entrare in relazione con un Dio-amico, confrontando il nostro vissuto con la sua Parola di vita, è così che lui ci lava i piedi.

L’evangelista Giovanni chiarisce fin dall’inizio che Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, cioè il momento di consegnare se stesso a coloro che lo volevano uccidere, presenta Gesù non solo consapevole, ma deciso alla croce. Per questo, il gesto della lavanda dei piedi indica la grandezza di chi si mette totalmente a servizio, senza ritenere nulla per sé, come un servo. Notiamo che nessun rabbì (insegnante religioso) in Israele poteva pretendere da un servo ebreo il gesto di farsi lavare i piedi, l’esempio scelto da Gesù è perciò volutamente paradossale! Il Cristo ci provoca oggi a cercare con impegno e trasparenza di verificare la nostra relazione con lui.

All’inizio della celebrazione pasquale il Maestro ci spinge con il suo servizio simboleggiato nella lavanda dei piedi a confrontarci con fiducia per il suo amore grande e reale per noi, quello della croce. A tanto siamo chiamati. La misura è quella dell’amore, e per questo il nostro aprirci alla Pasqua di Gesù ci sollecita a scoprire che ognuno, lasciandosi guidare dal Maestro, può fare Pasqua (Passaggio) passando dal peccato all’amicizia corrisposta con lui e con ogni fratello.

Gesù prosegue suggerendo: “Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”. Il gesto della lavanda dei piedi, scelto da Gesù, è dunque una chiave che apre tutte le relazioni tra di noi, che ci chiama a responsabilità di vivere per mettere al centro del nostro impegno la realtà di costituire insieme una sola famiglia. Ognuno di noi, se discepolo di Cristo, vive la responsabilità di credente nel rendersi costantemente disponibile a crescere nel farsi prossimo. Dio è l’unico padre di tutti, e la Pasqua è crescere nell’unità. In questo senso l’esperienza dura del Covid-19 con il terrore del contagio che stiamo vivendo insieme, trova una strada sicura: quella della responsabilità vicendevole nel Signore, questo è voler fare Pasqua!”.