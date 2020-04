La musica fossanese piange Luigi Rossi, fondatore del DuoperDue

Il mondo della musica fossanese piange la scomparsa di Luigi Rossi, 87 anni, operaio in pensione della Fomb a Fossano e apprezzato clarinettista e sassofonista.

Rossi aveva militato a lungo nella filarmonica Arrigo Boito e suonato in orchestre di liscio che si esibivano in giro per la Granda.

Dalla passione per il liscio era nato il gruppo “DuoperDue” molto noto nelle feste di paese.

I funerali, in stretta forma privata come da disposizioni vigenti, sono state celebrati ieri, mercoledì 9 aprile. Rossi lascia le figlie Guglielmina e Lorena, il fratello Piero e la sorella Rina.