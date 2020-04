Il sindaco e l'ammistrazione comunale di Pradleves scrivono ai loro concittadini

Carissimi Pradlevesi,

carissimi Amici,





Il periodo che stiamo attraversando certamente non è facile per nessuno di noi.

Si sta avvicinando la Pasqua, che dovremo trascorrere “lontano” dalle nostre famiglie, dai nostri cari, dai nostri affetti. Sarà certamente una Pasqua particolare un po’ triste: nessuno di noi si sarebbe immaginato una simile situazione. Ci sono momenti in cui i “problemi” entrano nelle nostre vite e non possiamo fare nulla per evitarli.

L’aquilone si alza quando il vento è contrario, non quando è a favore.

Con questa metafora desidero dirvi che state facendo un ottimo lavoro. Mi riferisco all’energia prorompente con cui state vivendo una situazione difficile, nuova, precaria, delicata, attenendovi in modo esemplare alle indicazioni che Vi sono state date.

L'Amministrazione Comunale sta attuando ogni procedura necessaria per proteggere la salute pubblica di tutti , lavoriamo e lavoreremo con il massimo impegno fino al termine di questo difficile momento. Vi siamo sempre VICINI!!





OGGI È TEMPO DI PAZIENZA, CURIAMOCI CON QUESTA MEDICINA e quando tutto sarà finito ognuno di noi potrà dire: anche io con PAZIENZA ho fatto la mia parte al meglio.





TANTISSIMI, CARI, AUGURI DI BUONA PASQUA.









IL SINDACO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE