Una facile integrazione nei casinò tradizionali

Con l’aiuto della tecnologia, gli operatori dei casinò tradizionali saranno in grado di connettersi ad una ampia gamma di software e soluzioni per creare un ecosistema digitale e funzionale. Anatoly Rubtsov di DataArt vi spiegherà come portare a termine questo progetto nel modo più efficiente possibile. Aggiunge anche che un moderno casinò è un complesso organismo digitale. Il calcolo dei giochi, i pass per i visitatori e tutti gli altri aspetti relativi al gioco sono parte di un più vasto ecosistema che rientra all’interno della regola CMS (il sistema di gestione del casinò).

Quando si tratta dei livelli più basilari, un CMS standard deve essere in grado di trattare tutte le attività dei giocatori e le statistiche di gioco; deve fornire un costante monitoraggio dei giochi, e così via. Gran parte dei sistemi disponibili sul mercato, come il Synkros di Konami, il Neon della Playtech e myACP di Novomatic, riescono a compiere questi procedimenti abbastanza bene. Tuttavia possono diventare più difficoltosi da usare quando si tratta di integrare altri sistemi, con tutte le necessità di un moderno casinò, dove lo staff e i giocatori si aspettano dei servizi che siano in linea con gli attuali standard tecnologici.

Per esempio, un sistema tipico presenta un sito web e una app per smartphone. Il casino ha anche strumenti CRM e BI, tutti connessi alla app, oltre che SMM (gestione dei social media) e Offline Media. Gli stessi strumenti devono essere anche connessi al Negozio, i Ristoranti e gli Hotel.

Problemi di integrazione

Possono, tuttavia, esserci anche delle problematiche abbastanza importanti: come integrare con semplicità e continuità il CMS con le altre soluzioni software, quali gli strumenti CRM, i ristoranti, i negozi, gli hotel, il sito internet e l’applicazione mobile. Nel sistema tipico vediamo il CMS che lavora come principale centro di stoccaggio dei dati. Contiene informazioni cruciali che devono essere ben protette perché contengono dettagli personali ed aziendali delicati. Tuttavia, le capacità dell’API sono spesso limitate a causa di problemi legati alle performance e alla quantità delle funzioni disponibili.

Inoltre, il casinò dipende anche dal sistema della compagnia di gestione, che deve garantire nuove funzioni API. Nonostante questo, molte compagnie che sviluppano sistemi CMS sono abbastanza lente nell’adeguarsi alle nuove richieste di mercato. Ogni dipartimento vuole i dati provenienti dal CMS. Il team di marketing vuole ottenere le informazioni dei giocatori, il dipartimento che gestisce il sito web e la applicazione mobile hanno bisogno di autorizzare i giocatori e controllare i loro dati e i loro precedenti, il supporto clienti ha bisogno di conoscere lo status e il livello di ogni giocatore che sta chiamando. In altre parole, c’è un’ampia richiesta di un punto di contatto più versatile, che possa connettere tutti i vari sottosistemi. Hanno bisogno di lavorare più velocemente, con più efficacia e in armonia l’uno con l’altro.

Migliorare l’integrazione

Oggigiorno il mercato dei software per casinò locali è in forte espansione. Ma quando si considera che c’è una nicchia per ogni necessità di integrazione, allora ci sono anche fin troppi venditori. Questo perché hanno piattaforme specifiche e diversi API. Inoltre, ci sono anche troppi processi aziendali esclusivi all’interno degli stessi casinò.

Non c’è un “adattatore” universale per connettere il tutto. Non è disponibile e probabilmente sarebbe una pessima idea per via della natura unica di ogni sistema IT e di ogni struttura organizzativa. Decidere semplicemente di connettersi e giocare abbasserebbe la qualità e le performance oltre l’accettabile. L’unica soluzione è quindi lo sviluppo di un buon software personalizzato.

Migliori componenti

Prima abbiamo affermato che la migliore soluzione in termini di software sarebbe un insieme di applicazioni costruite su misura, che consistono di questi tre moduli:

Il sistema CRM, che raggruppa i dati dei giocatori con un sottoinsieme di quelli necessari per la applicazione mobile, il sito internet e le applicazioni esterne.

Il sistema CMS, per la gestione unificata dei contenuti del sito web, della applicazione mobile e di tutti gli altri media all’interno del casinò.

L’ESB (bus di servizio aziendale), che insieme ad altre funzionalità permette una serie di “adattatori” per la connessione di ogni partecipante all’ecosistema del casinò, come app, ristoranti, hotel e lo stesso CMS. Tutte queste caratteristiche possono anche essere categorizzate come nucleo integrativo.

Se c’è una buona soluzione su misura, tutto è collegato. I giocatori possono usare la applicazione mobile per prenotare una stanza d’albergo o per ordinare qualcosa da bere mentre giocano. Le possibilità sono infinite una volta che si sono stabilite le giuste basi. Un casinò può essere pienamente connesso con tutte le sue divisioni con l’aiuto di un nucleo di integrazione come questo. Allo stesso tempo, il dipartimento del marketing può implementare la propria creatività e costruire scenari di gioco più complessi per i propri giocatori. Questi possono essere informati di eventi e tornei tramite le notifiche push, che sono il mezzo più diretto per raggiungere ogni giocatore. Tutto verrà digitalizzato.

I benefici

Una integrazione corretta del sistema interno del casinò consentirà una crescita sostanziale per i dati KYC, che possono essere usati per imparare una ampia gamma di informazioni sulle preferenze dei giocatori, ciò che piace a loro e come reagiscono in diverse situazioni. Per esempio, avere una visione a 360 gradi di ogni giocatore è fondamentale per rimanere competitivi. I dati possono essere usati per costruire prodotti personalizzati per i giocatori, che alla fine avranno sicuramente un impatto positivo sul piano di gioco.

Possono anche essere aperti nuovi canali di comunicazione con i giocatori, che miglioreranno il rapporto con loro. Questo permetterà all’azienda di acquisire un potente mezzo per comunicare con la platea di giocatori attraverso i canali digitali. Alla fine, ogni casinò ha le sue necessità, ci sono casinò che hanno un loro approccio costruito su misura in base alla infrastruttura IT che posseggono.

A volte sono i piccoli dettagli che fanno veramente la differenza.