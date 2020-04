Bra, quest’anno la ‘visita al Sepolcro’ dei Battuti Neri è online sui social

E veramente la preghiera sarà il rifugio per tutti i fedeli. Tuttavia, in osservanza alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria sarà un Giovedì Santo senza ‘visita ai Sepolcri’. O forse no. I Battuti Neri di Bra per farsi vicini ai devoti di questo rito della pietà popolare, si sono organizzati per offrire un allestimento tutto spirituale.