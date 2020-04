Didattica a distanza e nuovi tablet grazie a coop Insieme e Comune di Busca

La cooperativa “Insieme a voi” ha partecipato ai bandi sull’emergenza sanitaria per il terzo settore “Sosteniamoci e ripartiamo” e “l’Unione fa la forza”, promossi dalla Fondazione CRC e da Compagnia di San Paolo, aggiudicandoseli entrambi e riuscendo a ottenere un finanziamento complessivo di 25.000 euro.



Questa opportunità finanziaria permetterà alle famiglie con bambini in fascia d’età nido di accedere a tutorial, appuntamenti, colloqui, attività specifiche anche di natura culturale e formativa.



Disabilità sensoriale

Saranno allestite sul sito della cooperativa aree dedicate alla disabilità sensoriale per sostenere i ragazzi sordi, ciechi, ipovedenti e audiolesi per sostenere a distanza un percorso nuovo di didattica e per accompagnare le famiglie nella comprensione dei nuovi dpcm e delle comunicazioni legate al mondo scuola e servizi.



Pangea

Per i ragazzi del doposcuola Pangea di Busca, che (insieme a quello Bra) è gestito da Insieme a voi ci sarà la possibilità di incontrare online gli educatori, dialogare con loro, raccogliere proposte ludiche e didattiche di potenziamento delle funzioni esecutive e di accompagnamento ai compiti. Il collegamento con le famiglie e con le scuole sarà mantenuto attraverso l’attivazione di videochiamate e tramite la strutturazione di momenti di confronto in gruppo.



Tablet e connessioni internet

Si acquistano dispositivi di sicurezza per permettere agli operatori di lavorare secondo le disposizioni necessarie e alcune decine di tablet e decine di connessione per famiglie con necessità dei comuni di Busca e Dronero, attraverso la collaborazione degli istituti comprensivi. L'Istituto comprensivo Carducci di Busca, grazie al dirigente Davide Martini che si è subito attivato, ha già consegnato una ventina di pc nelle scorse settimane, comprati con fondi propri d'Istituto. Adesso, grazie questo progetto, si potranno assegnare altri 16 tablet comprese le connessioni alla rete. I destinatari saranno individuati in collaborazione fra coop Insieme a voi, Comune e Istituto comprensivo.



Sostegno psicologico

Inoltre, counselor esperti forniranno al personale sanitario dell’ospedale Santa Croce e Carle e agli educatori dei servizi residenziali sostegno psicologico ed emotivo su appuntamento.



L'iniziativa è seguita per il Comune dall’assessora all’Istruzione Lucia Rosso: "Grazie alle due fondazioni bancarie - dice l'assessora - e alla cooperativa Insieme a voi possiamo realizzare un progetto importante per chi deve affrontare questo periodo di emergenza già in situazione di disagio".



Gli altri partner del progetto sono i consorzi socio assistenziali (Cms, Csac, Cssm), Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, Centro di riabilitazione visiva, Comune di Borgo San Dalmazzo, gli istituti comprensivi di Dronero e di Busca, ENS, Associazione Esordiamo.