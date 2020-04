orsi gratuiti di intrattenimento su WhatsApp per persone anziane

Il Comune, in collaborazione con l'associazione Uscire Insieme Onlus - Numero Verde Anziani, propone una nuova idea per intrattenere gli anziani costretti e rimanere in casa in questo periodo di emergenza. Si tratta una serie di corsi su WhatsApp dal titolo "Vicini col cuore". L’iscrizione è gratuita. I contenuti video di intrattenimento sono organizzati per ogni giorno della settimana con corsi di origami al lunedì, alimentazione e auto-massaggi al martedì e venerdì, storia e meditazione al mercoledì, cura del viso al giovedì, lettura e comunicazione al sabato e alla domenica.

Per ricevere i video occorre salvare il numero 380.7788645 nella rubrica del telefono come "Vicini col CUORE" o altro nome a piacimento. Una volta salvato il numero in rubrica sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp con scritto "numero registrato in rubrica". Si riceveranno così ogni giorno i video dei corsi e in qualsiasi momento ci si potrà disiscrivere semplicemente cancellando dalla propria rubrica del telefono il numero.