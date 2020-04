Alstom riparte dal 15 aprile con consegna mascherine e guanti e misura della temperatura in ingresso

Lo stabilimento Alstom di Savigliano riaprirà mercoledì 15 aprile. E' quanto emerso da un incontro tra le rappresentanze sindacali e l'azienda. Nel giorno indicato torneranno operative gran parte delle linee ad eccezione del R.O. che riprenderà il servizio scaglionato nei giorni 20,21 e 22 aprile.

Gli ingressi nello stabilimento saranno gestiti di modo da non creare assembramenti. Per quanto riguarda gli impiegati dove sarà possibile si utilizzerà lo smart working. Verranno inoltre consegnate a tutti i lavoratori mascherina e due paia di guanti il cui utilizzo è obbligatorio anche per gli impiegati. All'ingresso verranno inoltre effettuati - come in altre grandi realtà della nostra provincia - i rilievi per misurare la temperatura.



In questi giorni è stata effettuata una nuova sanificazione straordinaria di tutto il sito, mentre continueranno le sanificazioni di tutti gli spazi comuni. Anche la mensa rimarrà garantita con distanze di sicurezza regolamentate.

Ricordiamo che Alstom aveva in programma la cassa integrazione per Covid a partire dal 30 marzo e fino al 14 aprile. Visto il DPCM del 22 marzo ha dovuto anticipare la chiusura. Il sito di via Ottavio Moreno che impiega circa 1.100 lavoratori aveva inoltre precedentemente optato per una breve chiusura di tre giorni a partire da venerdì 13 marzo, prima di molte altre realtà e anticipatamente rispetto alle disposizioni del governo in merito all'emergenza covid-19.