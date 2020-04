Cavallermaggiore, vera emergenza alla residenza per anziani: 34 ospiti e 18 operatori positivi al Coronavirus

Crescono i numeri del contagi alla residenza per anziani Fondazione San Giorgio. Dopo gli oltre 80 tamponi eseguiti nei giorni scorsi sui 94 ospiti della struttura, sono risultati 34 i casi positivi al Covid-19, come ha confermato il sindaco Davide Sannazzaro, le loro condizioni sono stazionarie, mentre restano ricoverati in condizioni piuttosto gravi all'ospedale a Saluzzo i primi due utenti della casa di riposo sottoposti al test. Diciotto sono invece gli operatori sociosanitari contagiati da virus, “stanno bene - conferma il primo cittadino - non sono ospedalizzati, alcuni di loro hanno la febbre, cinque sono residenti a Cavallermaggiore”.

Oggi si è svolta anche la video conferenza di confronto tra il presidente della Fondazione Giuseppe Lamberto, la prefettura e l’Asl, la quale ha deciso di inviare nuovo personale alla casa di riposo che sta ormai diventano sempre più carente.

"In città abbiamo distribuito le mascherine agli over 65 e over 50 che vivono da soli, abbiamo comprato altre mascherine e nei prossimi giorni continueremo a distribuirle"

A Cavallermaggiore, in totale sono otto i casi positivi al Coronavirus a cui si aggiungono gli ospiti della casa di riposo.