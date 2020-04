Didattica a distanza, 48 device agli alunni dell’Istituto Comprensivo Piave San Cassiano

Dal 27 febbraio frequentare la scuola vuol dire connettersi a un pc o a un tablet, seguire le lezioni a distanza e ascoltare le voci registrate dei propri docenti. Per alcune famiglie questo però non è così semplice: richiede dispositivi, che per diversi motivi non si possiede. Per questo il Team Digitale dell’Istituto Comprensivo Piave San Cassiano e la Dirigente Elena Ciarli hanno "pulito e preparato" ben 48 device tra computer portatatili e tablet da consegnare in comodato d’uso.

Questo permetterà alle famiglie che ne hanno fatto richiesta di poter seguire la scuola di questo periodo, traformatasi in Didattica a Distanza. I dispositivi saranno di aiuto non solo per poter seguire le lezioni, scaricare e caricare i compiti, ma anche per mantenere le relazioni con compagni e docenti, cercando di ricreare in un modo nuovo l'atmosfera delle nostre classi.

Siamo consapevoli che non è la stessa cosa e a tutti noi mancano le vostre chiacchiere, i vostri sorrisi, i saluti al mattino e le risate in classe. Ci manca anche vedervi concentrati, soddisfatti per essere riusciti a risolvere un problema o aver capito un concetto. Quando preparariamo le nostre videolezioni i vostri visi sono tutti lì davanti a noi, e siamo onorati di poter entrare nelle vostre case. Grazie per l'impegno che state dimostrando e scusateci per tutti i piccoli disguidi... anche noi stiamo imparando.

I docenti dell’I.C. Piave San Cassiano “Padre Girotti”