Don Chiaramello e il CDA del Sant'Anna respingono i dubbi sulla gestione dell'emergenza

In merito ai casi di positività al Coronavirus Covid-19 riscontrati nella nostra Residenza e ad alcune affermazioni verbali del Sindaco di Fossano, che metterebbero in dubbio l’operato della struttura,

Il Procuratore generale e il CdA dell’Opera Pia Sant’Anna-Casa Sordella dichiarano quanto segue:

Esprimiamo stupore e rammarico per alcune espressioni del Sindaco di Fossano, durante la comunicazione video-Facebook dell’8 aprile 2020 delle 12,30, dove con valutazioni improprie e superficiali metterebbe in dubbio l’operato della direzione, gettando un’ombra sull’impegno di tutto il personale del Sant’Anna in merito all’emergenza sanitaria creatasi nella struttura. Non possiamo che considerare prive di fondamento, quelle valutazioni che rischiano di screditare la serietà della struttura.

Coordinati dalla direzione sanitaria tutti gli operatori hanno posto in atto, in modo tempestivo, le disposizioni Regionali e Governative riguardanti l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Come si evince del resto dalle dichiarazioni rilasciate in piena trasparenza agli organi di informazione.

Per i contagiati, sia ospiti che personale, sono state attivate tutte le misure che riguardano la gestione di tali casi. Da parte della Direzione della Residenza nulla è stato lasciato al caso. Ma il virus è insidioso e le disposizioni osservate non sono un vaccino con certezza di risultato.

Il Sindaco è stato costantemente informato sulle criticità, come sulla difficoltà di reperire sul mercato dei DPI idonei, e sollecitato più volte sulla necessità di eseguire i tamponi agli operatori e agli ospiti, a cui si è giunti dopo il decesso del primo ospite, su insistenza dell’Ente con l’Unità di Crisi e gli Uffici dell’ASL.

Pertanto prendiamo le distanze da queste valutazioni e rinnoviamo la piena fiducia a tutto il personale, ringraziando per il senso di responsabilità e il grande esempio di professionalità e generosità che si sta esprimendo nella cura di tutti gli ospiti della Residenza, in questo momento di difficoltà.

don Pierangelo Chiaramello

Procuratore Generale

e il CdA dell’Opera Pia Sant’Anna-Casa Sordella