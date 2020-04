Secondo tampone negativo per il sindaco di Santa Vittoria d'Alba: "Sono guarito dal Coronavirus"

"Sono trascorsi venti giorni da quando con una certa preoccupazione sono risultato positivo all'infezione da Covid-19. Oggi ho avuto conferma dell'esito risultato negativo di tutti e due i tamponi, sono quindi ufficialmente guarito da questo virus, e con me anche i componenti della mia famiglia".



Dopo i casi positivi precedentemente emersi nel Comune di Santa Vittoria d'Alba, giunge una bella notizia dal primo cittadino, Giacomo Badellino, che dona tranquillità allo stesso sindaco e familiari e ai suoi affezionati collaboratori e concittadini.



Nonostante tutto Badellino sottolinea quanto sia ancora troppo alto il rischio di questo contagio da Coronavirus e di come nessuno purtroppo ne sia immune, oltre le paure con le quali ogni contagiato deve convivere, augurandosi che la situazione sanitaria non peggiori per non incorrere ad una assistenza ospedaliera per risolvere l'infezione.



Nel ricordare che ci stiamo avviando alla Santa Pasqua giunge dal sindaco Badellino una sentita raccomandazione: "Questa amministrazione augura a tutti voi una buona Pasqua e, ricordate: #iorestoacasa. Adottando le giuste precauzioni ne usciremo prima e più forti".