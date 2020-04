Consegna dei libri rimasti a scuola anche per gli studenti dell'istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe.

Se ne sono occupati ancora una volta i ragazzi della consulta giovanile di Cuneo, guidati dal loro presidente Pietro Carluzzo. Ben 70 le consegne effettuate, addolcite da una piccola sorpresa.

In vista della Pasqua, e come piccolo segno di affetto per tutti questi studenti in quarantena, ad ogni consegna è stato aggiunto un ovetto Kinder, comprato dai ragazzi della consulta.