La Giunta di Borgo San Dalmazzo sospende i pagamenti tributari

La Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo sta stabilito, come previsto dal Decreto Legge n.18 2020, di sospendere i pagamenti tributari con scadenza prevista nel periodo intercorrente tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il terzo mese successivo alla scadenza inizialmente prevista, fatta eccezione per i pagamenti conseguenti a cartelle coattive che dovranno avvenire in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sono inoltre sospesi: le emissioni di avvisi relativi ad attività di verifica e controllo per omessa/infedele denuncia e omesso/parziale pagamento relativi a tutti i tributi locali.

Per quanto concerne i termini connessi ai processi tributari in corso, la sospensione opera fino al 15 aprile. Beneficiano della sospensione dei termini fino al 15 aprile anche la definizione delle istanze (ad es. autotutela, accertamento con adesione) e la presentazione ricorso presso commissione tributaria di primo grado. Nel caso di accertamento con adesione già sottoscritto, il versamento va comunque effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

Nel caso di proroga dei termini con norma legislativa nazionale le scadenze sopra riportate sono da intendersi ugualmente prorogate.