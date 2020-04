Monesiglio, dalla Croce Rossa un appello alla cittadinanza: "Aiutateci ad aiutare"

In questo periodo di emergenza sanitaria la Croce Rossa Italiana di Monesiglio, associazione di volontariato attiva sul nostro territorio da oltre 40 anni, ha organizzato una raccolta fondi per sostenere le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, i volontari e gli assistiti, materiale per la sanificazione delle ambulanze e degli ambienti, mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, tute protettive, occhiali protettivi, guanti e calzari, saturimetri e termometri a infrarossi.



Quasi tutto materiale di consumo indispensabile perché gli operatori sanitari e i volontari che, con coraggio, in queste settimane si spendono per continuare il servizio di presidio sanitario in numerosi centri della valle e dell’Alta Langa Langa, malgrado la paura per l’emergenza Coronavirus, possano lavorare un po' più sereni e giustamente protetti.



Purtroppo come ben si sa molta attrezzatura è quasi introvabile e in molti casi ha assunto costi decisamente importanti.



La Cri di Monesiglio è inoltre a disposizione di tutti i paesi con il servizio gratuito a domicilio “C.R.I. per TE”, grazie al quale, telefonando al numero 0174/900.900, le persone più in difficoltà possono chiedere il recapito a domicilio di farmaci e generi alimentari.



Le donazioni si possono effettuare tramite il sito www.gofundme.com/raccolta-fondi-per-la-croce-rossa-di-monesiglio o con bonifico bancario sul conto corrente IT47Y0311146490000000015698 di Ubi Banca, filiale di Monesiglio, oppure direttamente presso la sede dell’associazione.