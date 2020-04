Peveragno, l'annuncio del sindaco: "Se dovessero spuntare dei Covid-19 positivi nella casa di riposo OSS e infermieri sono pronti ed equipaggiati"

" Con legittimo orgoglio, annunciamo che il personale della nostra casa di riposo è pronto ed equipaggiato per lavorare in sicurezza anche in condizioni di assoluta emergenza ".

Si conclude così l'ultimo post apparso sulla pagina Facebook del Comune di Peveragno nella serata di ieri (mercoledì 8 aprile), con una notizia che in giorni come questi - dove un po' ovunque in Italia e in provincia le residenze per anziani appaiono sempre più spesso come il nuovo centro dell'emergenza Coronavirus - non può che far tirare un sospiro di sollievo a tutta la cittadinanza.